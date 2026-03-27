Батальон «Ахмат» уничтожил блиндаж и пункт дислокации ВСУ под Харьковом

Батальон спецназа «Ахмат» уничтожил на Харьковском направлении блиндаж и пункт временной дислокации ВСУ. Кадры глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале .

«После точной наводки и подтверждения целей в дело вступили ударные дроны. Дальнейшее развитие событий прошло по уже хорошо знакомому сценарию: краткий полет, точный удар — и объекты перестают представлять какую-либо практическую ценность», — написал Кадыров.

По его словам, батальон «Ваха» продолжает планомерную зачистку на этом участке. На этот раз разведка выявила два объекта противника, которые затем оперативно накрыли огнем.

Оба объекта перестали существовать, так и не выполнив поставленных перед ними задач, заключил Кадыров.

Несколько дней назад глава республики рассказал, что бойцы «Ахмата» уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в зоне СВО.