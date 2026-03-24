Кадыров сообщил об уничтожении британской артиллерийской установки в зоне СВО

Военнослужащие батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» Минобороны России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 на Харьковском направлении. Кадры из зоны СВО опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале .

AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка (САУ), предназначенная для огневой поддержки сухопутных подразделений. Операцию по обнаружению и поражению вражеской техники военнослужащие провели совместно с ПУ «Октябрьский», Центром специального назначения ФСБ России и СКАД 607 «Горец».

«Вражеская САУ была выявлена в ходе воздушной разведки на одном из участков Харьковского направления. После подтверждения цели по ней оперативно отработали наши ударные средства», — написал Кадыров.

Он добавил, что операторы беспилотников вывели дроны точно на установку, после чего несколько прицельных попаданий вывели технику из строя. Вскоре после удара самоходка загорелась и была полностью уничтожена, а благодаря слаженной работе российских подразделений противник лишился еще одной единицы тяжелой артиллерии.

«Цель уничтожена, задача выполнена», — отметил глава Чечни.

Ранее командир батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Соболь сообщил, что в Харьковской области бойцы подразделения ликвидировали группу украинских диверсантов из сил специальных операций. Российские военные дали противнику приблизиться к своим позициям, после чего нанесли внезапный удар и сорвали вылазку.