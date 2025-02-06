Кадыров призвал украинцев сдаться, чтобы сохранить свои жизни

Попадание в плен ВС России — это шанс на жизнь для украинских военных. Об этом заявил генерал-майор Апти Алаудинов на видео с двумя украинскими пленными, кадры опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

В видеообращении украинцы признались, что российские бойцы нормально к ним относятся. Военным предоставили все условия для жизни. Гуманное отношение с российской стороны ко всем военнопленным.

Кадыров отметил, что согласен с Алаудиновым. Наши солдаты не воют с безоружными. Противниками считаются только те, кто с оружием в руках выступает против интересов России.

«Таким пощады не будет. Поэтому рекомендую всем, кто пока еще на стороне укровойск, сдаться в плен российской армии и тем самым сохранить себе жизнь», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров предложил, чтобы захваченные в плен солдаты ВСУ защищали российские объекты от атак. Он отметил, что бойцы сдались в плен и сохранили жизни, поэтому им нужно найти применение.