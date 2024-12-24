Кадыров отправил в зону СВО спецборт с добровольцами из Чечни

Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправился специальный борт с добровольцами, которые направляются в зону специальной военной операции для защиты интересов нашей страны. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени Владимира Путина обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях», — написал он.

Для них был разработан интенсивный курс обучения, который охватывает широкий спектр наиболее актуальных знаний и способностей.

Глава республики отметил, что по прибытии на фронт бойцы войдут в состав спецназа «Ахмат». Экипировку им предоставил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Кадыров рассказал об ударах по позициям ВСУ под Работино. Российские войска сорвали очередную попытку украинских боевиков провести перегруппировку на Ореховском направлении. Также глава Чечни показал момент ликвидации украинских бойцов в Харьковской области. Российские военные атаковали боевиков с воздуха, причем с хирургической точностью.