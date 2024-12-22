Удар российских войск сорвал очередную попытку украинских боевиков провести перегруппировку в районе села Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

Он пояснил, что активизацию вражеской группировки войск заметили операторы беспилотников

батальона «Восток-Ахмат». Бойцы провели авиаразведку и установили точные координаты. В ходе работы они также нашли укрепления украинских боевиков.

Зарядив летательные аппараты зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами, они запустили их в сторону противника. В результате украинские боевики понесли невосполнимый урон в живой силе и потеряли все свои инженерные сооружения.

«Грамотные и слаженные действия личного состава батальона „Восток-Ахмат“ привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы. Благодарю за службу, воины! Желаю удачной охоты!» — обратился к бойцам Кадыров.

В начале декабря власти Украины объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка в Запорожской области на фоне наступления российских войск. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объяснил решение киевских властей тем, что их напугало сотрудничество местных жителей с российскими военными.