Кадыров осмотрел атакованное дроном ВСУ здание университета спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с соратниками побывал в Гудермесе и осмотрел атакованное дроном ВСУ здание Российского университета спецназа. В своем Telegram-канале чеченский лидер написал, что повреждения устранят в ближайшее время.

«Благо, повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки», — отметил Кадыров.

По его словам, атака ВСУ лишь подтвердила, что решение провести спецоперацию было единственно верным. В ином случае «театр военных действий развернулся бы на наших землях», объяснил глава Чечни.

До этого он призвал чеченских мужчин отправиться в зону СВО в качестве добровольцев. Кадыров призвал командиров не пленить украинских военных, а уничтожать их.