Южный военный округ объявил набор в казачий батальон беспилотных систем «Покров»

В России продолжается формирование нового казачьего батальона «Покров», который войдет в состав войск беспилотных систем. Стартовала кампания по набору добровольцев в новое подразделение.

Его ориентировали на выполнение задач с использованием беспилотных систем. Создаваемый батальон объединит современные подходы к ведению боевой работы и традиции российского казачества.

Чтобы узнать подробнее, как присоединиться к подразделению, в ЮВО необходимо обратиться по телефонам +7 (925) 717-71-68 и +7 (925) 717-79-39, в Москве — +7 (925) 717-35-62 и +7 (985) 850-10-39.

Студенты по всей России ежегодно подают заявления для прохождения службы в войсках беспилотных систем. Срок контракта — один год. Они проходят обучение с практическими занятиями, а затем получают учетную специальность оператора беспилотников.