«Осознанное решение»: тульские студенты рассказали о службе в беспилотных войсках

Войска беспилотных систем пополнились двумя студентами Ефремовского химико-технологического техникума Тульской области — Алексеем Новиковым и Егором Хлаповым. Рассказ молодых бойцов о службе и сделанном выборе привела пресс-служба Минобороны.

Оба студента служат в батальоне беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Новиков заявил, что нисколько не жалеет о сделанном выборе.

«Меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны России — войсками беспилотных систем», — сказал он.

Молодой человек подчеркнул, что прошел подготовку в профильном учебном подразделении, где его не только научили собирать БПЛА, но и дали возможность отработать навыки по управлению на полигоне. На момент подписания контракта студент учился на последнем курсе техникума. От продолжения учебы Алексей не отказался и продолжил заниматься дистанционно.

«Кроме того, что я получу в химико-технологическом техникуме профессию инженера контрольно-измерительных приборов, а здесь получу профессию оператора беспилотных систем», — пояснил он.

Еще один студент тульского техникума — Егор Хлапов — признался, что предложение на год стать оператором беспилотников принял сразу. Он добавил, что подкупила возможность получить новую профессию.

«Я решился, потому что имею интерес к этому», — заявил Егор.

Молодой человек добавил, что армейская служба учит самостоятельности, ответственности и ценить мелочи. По его словам, сначала было сложно, но все оказалось преодолимо.

«Начинаешь практиковаться, учиться — и приходит опыт», — сказал Хлапов.

Студенты по всей стране ежегодно подают заявления для службы в войсках беспилотных систем. Контракт с ними заключают на один год. Все они проходят специальное обучение с практическими занятиями, а после получают специальность оператора беспилотников.

В минувший четверг, 21 мая, стало известно, что в войска беспилотных систем включат операторов дронов из казачьих подразделений с реальным опытом боевых действий.