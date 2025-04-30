Языковой барьер — не помеха. Российские инструкторы рассказали о подготовке бойцов КНДР
Командир Кондрат: бойцы КНДР учили русский язык в ходе работы на СВО
Языковой барьер не стал помехой для совместной работы российских и северокорейских военных. Об этом рассказали бойцы ВС России военкору Александру Коцу. Фрагмент их беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.
«Командиры подразделений союзников сначала проходили с переводчиком упражнения, а затем уже под нашим контролем занимались со своими группами», — заявил командир подразделения инструкторов с позывным Кондрат.
По его словам, постепенно северокорейские военные учили русский язык. У бойцов был общий разговорник на 20-25 слов. Этого хватало, чтобы проводить занятия даже без переводчика.
Инструктор по огневой подготовке с позывным Тони заявил Коцу, что подразделения Северной Кореи были очень хорошо подготовлены. У них отличная физическая форма и есть навыки меткой стрельбы.
«Но опыт реалий СВО нам пришлось им прививать с нуля. В первую очередь противодействие дронам», — признался военный.
При этом научить иностранных помощников не составило труда. Бойцы нашли общий язык друг с другом. Моментально воспринимали информацию и быстро адаптировались.
Также и российские военные набрались нового опыта от северокорейских товарищей. Иностранцы показали свои образцы вооружений.
«Например, познакомили со своим 60-миллиметровым минометом, который очень просто переносится, максимально быстро развертывается и показывает отличный результат», — рассказал боец.
По словам военного, сложнее всего было объяснить северокорейским командирам бесперспективность штурмовых действий большими силами. Союзники хотели наступать широким фронтом, но во время боев поняли, что это неэффективно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что отличившихся при освобождении Курской области северокорейских военных могут наградить. Как отметило издание Kurier, украинские боевики удивились навыкам подразделений КНДР.