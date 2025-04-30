Языковой барьер не стал помехой для совместной работы российских и северокорейских военных. Об этом рассказали бойцы ВС России военкору Александру Коцу. Фрагмент их беседы журналист опубликовал в Telegram-канале .

«Командиры подразделений союзников сначала проходили с переводчиком упражнения, а затем уже под нашим контролем занимались со своими группами», — заявил командир подразделения инструкторов с позывным Кондрат.

По его словам, постепенно северокорейские военные учили русский язык. У бойцов был общий разговорник на 20-25 слов. Этого хватало, чтобы проводить занятия даже без переводчика.

Инструктор по огневой подготовке с позывным Тони заявил Коцу, что подразделения Северной Кореи были очень хорошо подготовлены. У них отличная физическая форма и есть навыки меткой стрельбы.

«Но опыт реалий СВО нам пришлось им прививать с нуля. В первую очередь противодействие дронам», — признался военный.