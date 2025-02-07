Бывшие колумбийские спецназовцы, которые воевали в батальоне ВСУ под Кураховом, не продержались двух месяцев: их ликвидировали российские военные. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский боец Сергей Дзюба, которого взяли в плен под Великой Новоселкой.

Как отметил пленный, осенью 2023 года он воевал в 48-м отдельном стрелковом батальоне ВСУ. В этом же батальоне вместе с ним служили около 10 колумбийцев, из которых остался только один.

«Остальных „задвухсотило“», — сказал Дзюба.

Боец также рассказал, что погибли они довольно быстро и «язык выучить не успели». При этом, по их рассказам, на родине они служили в спецподразделениях полиции и армии, где боролись с наркокартелями. На Украину колумбийцы приехали подзаработать, потому что, по их словам, в Колумбии прошли реформы, в результате которых они остались без работы.

«Осенью меня перевели в ПВО, потом <…> я созванивался с сослуживцем, он сказал, что их больше нет», — рассказал пленный, отметив, что у колумбийцев в ВСУ был иной статус, нежели у обычных украинских контрактников или мобилизованных.

Они в любой момент могли разорвать контракт без каких-то серьезных последствий, рассказал Дзюба.

Ранее подразделения группировки войск «Север» сорвали попытку контрнаступления украинских боевиков в Курской области. Российские военнослужащие отразили все восемь атак, разгромив штурмовые подразделения ВСУ.