Ярмарка вакансий для бойцов СВО прошла в Люберцах в День города

В Люберцах День города превратился в масштабный праздник с акцентом на спорт, карьерное развитие и семейный досуг. Каждый гость в минувшую субботу мог выбрать себе занятие по душе.

Дети и родители побывали в «Семейном мотопарке». Посетителям представили около двух десятков моделей современной техники, а для начинающих подготовили учебные зоны и возможность пройти тест-драйв. За весь день состоялось более 50 заездов, которые проходили под контролем инструкторов с обязательным использованием шлемов и защитной экипировки.

«Главная цель проекта — популяризация детского спорта и развитие мотоклубов в городском округе, где уже сегодня занимается более 200 ребят. За один день площадку посетили более 500 человек, и мы уверены, что многие из них станут нашими будущими спортсменами», — пояснил депутат местного Совета, муниципальный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Дмитрий Кудинов.

Одновременно с этим в Люберцах работала ярмарка вакансий, направленная на поддержку участников специальной военной операции. Бойцы могли получить бесплатную консультацию по вопросам трудоустройства, подобрать подходящую вакансию, а также записаться на программы переобучения и повышения квалификации.

«Мы видим, что вопросы занятости и адаптации для участников СВО крайне важны. На нашей ярмарке 70 человек получили консультации, 40 нашли вакансии, а 15 записались на обучение. Наша задача — помочь каждому найти достойное место, где их опыт будет востребован», — подчеркнул депутат окружного Совета, муниципальный координатор проекта «Моя карьера с „Единой Россией“» Мигран Туманов.