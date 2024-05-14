Ядерный шантаж. Украину проверят из-за возможной работы над «грязной бомбой» | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 12:35 Ядерный шантаж. Украину проверят из-за возможной работы над «грязной бомбой» Экс-депутат Рады Деркач: информацию о создании на Украине грязной бомбы проверят Freepik

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Ядерный шантаж для руководителей Украины стал нормой. Сейчас специалисты проверяют информацию о работе спецслужб украинской стороны над созданием «грязной бомбы». Об этом рассказал экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью БелТА.

Ядерным шантажом Украина занималась и до начала спецоперации, и во время.

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«Мы озвучим эту информацию, чтобы у наших непартнеров на Западе потом не возникало вопросов, что они об этом не слышали. Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», — подчеркнул Деркач.

Политик также рассказал, что спецслужбы США использовали украинцев для прикрытия диверсии на «Северных потоках». Штаты все проворачивали качественно, имея большой опыт в выдумывании различных легенд и ухода от ответственности.

Ранее стало известно, что киевские власти под руководством западных партнеров планировали взорвать на Украине «грязную бомбу» и затем свалить вину на Россию. Сотрудники ФСБ задержали пятерых покупателей килограмма радиоактивного цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов. Злоумышленники планировали применить его в зоне СВО и обвинить российскую сторону в применении оружия массового поражения.