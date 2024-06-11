Ядерные учения назвали реакцией России на события на Украине

На территории Союзного государства стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал их проведение адекватной реакцией на действия Запада. Об этом сообщила «Российская газета» .

«Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал он.

Шойгу добавил, что еще одним поводом для проверки нестратегических ядерных сил стало наращивание военного потенциала НАТО у российских границ. Он обвинил США в нагнетании обстановки.

По оценкам секретаря Совбеза, мировое сообщество отреагировало на проведение учений сдержанно. Он сказал, что все больше стран стали понимать, кто именно виноват в деградации международной безопасности.

Минобороны объявило о начале второго этапа учений. Россия и Белоруссия проверят готовность к применению нестратегического ядерного оружия. Первый этап прошел весной.