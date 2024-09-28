«Я упал, потекла кровь». Житель Теткина рассказал, как его дважды атаковал дрон ВСУ

Житель поселка Теткино в Курской области два раза подвергался атаке украинских БПЛА. Об этом мужчина рассказал во время разговора с военным следователем. Кадры беседы попали с распоряжение 360.ru.

По словам мирного жителя, он возвращался с работы на велосипеде. Взрыв прогремел, когда он практически доехал до своего дома. Оказалось, что снаряд влетел в соседский забор.

«Я упал, потекла кровь. Получил ранения по всему телу. В этот момент выскочили соседи, которые замотали мои раны. Потом погрузили меня в автомобиль и увезли в больницу. Там я потерял сознание», — вспомнил он.

Но это был уже не первый случай, когда мужчина оказывался в эпицентре обстрелов ВСУ. В один из выходных дней он услышал, как украинский дрон летел над крышей. Житель Теткина успел забежать в дом. Снаряд рухнул рядом с забором, после чего загорелся автомобиль.

«Получается, дважды рожденный. Те дни, которые по нам не стреляли боевики, можно по рукам пересчитать. Каждый день были обстрелы. А в последнее время появились дроны. Теткино находится в таком положении, что с трех сторон били», — рассказал мужчина.

По его словам, ВСУ наносили удары со стороны украинского населенного пункта Искра. Сначала целились туда, где находились российские военные, а потом начали бить уже без разбора.

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