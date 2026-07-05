Галузин: у Европы нет конструктивных идей по урегулированию конфликта на Украине

Европейские политики делают взаимоисключающие заявления об украинском урегулировании, призывая вернуться за стол переговоров и в то же время нанести России стратегическое поражение. Об этом замминистра МИД Михаил Галузин сообщил РИА «Новости» .

Он прокомментировал участившиеся призывы европейских лидеров возобновить контакты с Россией ради урегулирования конфликта на Украине. Галузин указал на то, что одновременно на Западе призывают нанести стране стратегическое поражение.

«Такая извращенная логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — сказал замглавы МИД России.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев назвал страны Европы, в которых особенно остро встала проблема русофобии. Среди них Молдавия.