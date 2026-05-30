Силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны перехватили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 29 мая текущего года до 07:00 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Волгоградскую, Воронежскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую области, а также Краснодарский край и Крым.

Силы ПВО уничтожили дроны и над Азовским морем.

В Таганроге два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ. Под удар также попали Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы Ростовской области.