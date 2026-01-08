В результате атаки украинских боевиков на Красноармейск погибли девять человек. Об этом ТАСС заявил спасенный из города Сергей Гуранич.

ВСУ ударили по Красноармейску по наводке украинского волонтера Дениса Христова с позывным Голландец. На месте прилета специалисты обнаружили части ракет с иностранной маркировкой.

Спасенный из города мужчина рассказал, что волонтер Голландец приезжал несколько раз к девятиэтажке, в которой оставались жители.

«Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило», — подчеркнул он.

Гуранич объяснил, что прилет по дому был задолго до прихода российских войск.

«И снова приехал Голландец. Говорит, мол, ребята, я же вас просил, давайте вы эвакуируетесь. Мужики, которые откапывали своих родных и близких, достали лом и лопату и сказали, что десятым ляжет в могилу. Он ретировался», — добавил собеседник агентства.

