Из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадали четыре жителя Горловки

В результате атаки беспилотника в Горловке получили ранения четыре человека. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он объяснил, что украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в в Центрально-Городском районе. Четыре мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Всего за ночь над регионами нейтрализовали 242 беспилотника. Аппараты уничтожили в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Московском регионе, над Азовским и Черным морями, в Смоленской, Тверской, Курской, Ленинградской и других областях.

Под Брянском из-за обломков беспилотника пострадал охранник АПХ «Мираторг». Врио губернатора Егор Ковальчук уточнил, что военные за сутки ликвидировали над регионом 63 БПЛА. Один человек получил ранения в результате налета беспилотников в Погарском районе. На одном из объектов предприятия пострадали несколько производственных корпусов, произошел пожар.