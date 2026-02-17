Из-за падения обломков БПЛА на Кубани пострадали два человека

Два человека пострадали в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в поселке Ильском Северского района Краснодарского края. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба Кубани.

«Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь. Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты», — сообщили в оперштабе.

На место происшествия выехали оперативные и специальные службы.

На Кубани в ночь на 17 февраля гудят сирены воздушной тревоги. Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи, городе-курорте временно закрыли аэропорт. В некоторых районах Сочи пропало электричество.

О взрывах в небе также сообщили жители Анапы и Геленджика. Очевидцы рассказали, что слышали не менее шести взрывов. Угрозу беспилотной опасности также объявили в Новороссийске.