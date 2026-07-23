ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Украинские беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере «Макс» .

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы», — заявил он.

Ранее в Краснодаре умерла девушка, которая получила ранения в результате атаки ВСУ на складской комплекс. Девушку госпитализировали после ЧП, но спасти ее не удалось. Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, в медучреждениях остаются еще трое пострадавших, шестеро получили амбулаторную помощь.

Пожар, возникший после атаки на склад, локализовали. Рядом были школьные автобусы, они тоже пострадали. Часть из них отправят на ремонт. Кондратьев поручил оптимизировать график и работу маршрутов к началу учебного года.