Из-за налета БПЛА пострадала многоэтажка в Тульской области

Украинские боевики атаковали ночью Тульскую область с помощью беспилотников, в результате получил повреждения многоквартирный дом в Щекине. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадала кровля и потолочное повреждение в квартире. Миляев уточнил, что обошлось без пострадавших, жильцов дома эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

Администрация организовала для эвакуированных пункт временного размещения. Системы ПВО сбили над регионом по меньшей мере 10 беспилотников.

В ночь на 12 июля над регионами нейтрализовали 349 украинских БПЛА. Налеты отразили в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе, в Воронежской, Курской, Липецкой и других областях.

В Самарской области из-за беспилотников пострадали частные и многоквартирные дома, а также предприятие. Погиб один местный житель, трое получили ранения.