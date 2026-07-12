Промпредприятие в Самарской области получило повреждения из-за атаки БПЛА

Из-за атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область получили повреждения частные и многоквартирные дома, а также промышленное предприятие. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион», — отметил он.

В результате налета БПЛА погиб мужчина, пострадали трое человек, включая ребенка. Федорищев добавил, что раненых госпитализировали, им окажут всю возможную помощь.

На местах ЧП работают экстренные службы. Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к обломкам беспилотником и снимать их.

За ночь над Россией нейтрализовали 349 украинских беспилотников. Их уничтожили в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе, Орловской, Ростовской, Липецкой, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской и других областях.

В Белгородской области беспилотник атаковал 13-летнего подростка на велосипеде. Он получил множественные осколочные ранения лица и живота.