На производственных объектах в Липецке вспыхнул пожар

На территории производственных объектов на улице Передельческой в Липецке произошел пожар, его причины устанавливаются. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

Возгорание произошло на открытой площадке, площадь пожара составила порядка 2,5 тысяч квадратных метров. На место ЧП направили дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

«Все оперативные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Он добавил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар в лесу Милютинского района. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что ВСУ атаковали ночью регион с помощью беспилотников и ракет, никто из жителей не пострадал.

Во Владимире БПЛА влетел в квартиру жилого дома. Во время ЧП внутри никого не было, информация о пострадавших не поступала.