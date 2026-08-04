Из-за атаки ВСУ на объекте Wildberries в Красном Бору в Ленобласти начался пожар

В связи с атакой на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — заявили в ведомстве.

На объекте заблаговременно провели эвакуацию. По неуточненным данным, никто не пострадал. Прием поставок приостановили, заказы перенаправили на другие площадки.

Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 17 дронов над регионом. В результате ЧП пострадал один человек.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ с 27 июля по 2 августа атаковали с помощью дронов хабы Wildberries в пяти регионах страны.