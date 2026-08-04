Ночной атаке БПЛА за неделю подверглись хабы Wildberries в пяти российских регионах

Мирошник: ВСУ атаковали за неделю склады Wildberries в пяти регионах

Украинские боевики с 27 июля по 2 августа атаковали с помощью беспилотников хабы Wildberries в пяти российских регионах. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Под удар попала логистическая инфраструктура маркетплейса. Целью ВСУ стали крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах.

Дипломат напомнил об атаке украинских военных на складской комплекс в Пензенской области, из-за чего пожар разгорелся на площади в 62 тысячи квадратных метров. Эвакуировали 226 сотрудников, четыре человека пострадали.

Мощный пожар также произошел в результате падения БПЛА на складе в Рязанской области. Из-за беспилотника произошло частичное обрушение конструкций, травмы получили шесть человек.

Также Мирошник напомнил об ударах по складским объектам в Удмуртии, в Волгоградской и Самарской областях.