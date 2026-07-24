Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Курскую область за сутки

Пять человек получили ранения за стуки в результате ударов ВСУ по Беловскому району Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале .

«В селе Песчаное Беловского района в результате атак ранены пять человек: 40-летний, 41-летний, 46-летний, 53-летний мужчины и 65-летняя женщина», — написал он.

По его словам, всего в период с 09:00 23 июля до 09:00 24 июля сбили 138 вражеских БПЛА различного типа. Противник 74 раза применил артиллерию по отселенным районам, 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Всего прошедшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 571 украинский БПЛА над регионами России.