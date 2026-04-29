Из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на промплощадке в Пермском крае

Беспилотник ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском муниципальном округе. В результате разгорелся пожар, заявил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших, всех работников эвакуировали.

«На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул глава региона.

По его словам, в Пермском крае сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью БПЛА предприятия в Оренбургской области. Глава региона Евгений Солнцев рассказал, что над территорией ликвидировали четыре аппарата. В результате налета никто не пострадал.

Беспилотники также нейтрализовали ночью в Крыму. Средства противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона над Севастополем.

Их поразили в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны. Также военные ликвидировали три безэкипажных катера в море, на большом расстоянии от берега.