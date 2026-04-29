ВСУ атаковали промышленные предприятия под Оренбургом

Вражеские БПЛА пытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в МАХ .

«По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области», — написал он.

По словам губернатора, обошлось без жертв и пострадавших. Риск повторных атак сохраняется.

Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 98 беспилотников ВСУ. Дроны атаковали Белгородскую, Астраханскую, Воронежскую, Курскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также Республику Крым. БПЛА перехватили в период с 20:00 28 апреля до 07:00 29 апреля.