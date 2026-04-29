Ночью над Севастополем сбили 23 украинских беспилотника

Развожаев: в Севастополе сбили 23 беспилотника ВСУ и три БЭКа

Этой ночью в Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили комбинированную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

«Сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского МО и Северной стороны, а также три БЭКа на большом расстоянии от берега», — написал он.

Никто не пострадал. Повреждений нет.

Накануне обломки сбитых беспилотников, атаковавших Севастополь, повредили стекла в четырех домах и два авто. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку одной из самых массированных. Она нанесла серьезный урон гражданским объектам.