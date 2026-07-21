Из-за атаки БПЛА в Брянской области пострадали два человека

Ковальчук: в Брянской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Из-за атаки беспилотников в Климовском районе Брянской области пострадали два человека. Местным жителям оказали необходимую медпомощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

«За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг» в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повредились несколько производственных корпусов, уничтожило два большегрузных автомобиля. Несмотря на масштаб разрушений, всех сотрудников, находившихся на площадке, оперативно эвакуировали. Пострадавших нет», – подчеркнул Ковальчук.

FPV-дроны дважды атаковали тягач-прицеп АПХ «Мираторг» в рабочем поселке Суземка. Грузовик получил значительные повреждения, водитель попал в больницу. За сутки над регионом уничтожили 18 БПЛА самолетного типа.

Ранее Министерство обороны сообщило, что над российскими регионами за ночь сбили 209 беспилотников. Почти 150 дронов за сутки подавили в Курской области: пострадали пять человек.