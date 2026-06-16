Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров в армии, число которых почти достигло полумиллиона человек на конец 2025 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске [за оставление позиций с оружием] находятся 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч человек суммарно сбежали из украинской армии», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в число дезертиров также вошли боевики ВСУ, уничтоженные российской армией. Украинское командование на фоне большого числа якобы пропавших без вести иногда записывает своих военных в число бойцов, самовольно оставивших войсковую часть.

В конце мая российские силовики сообщали, что с начала года в Харькове число дезертировавших боевиков ВСУ выросло до 70-80 тысяч.