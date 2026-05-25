С начала 2026 года в Харькове увеличилось число боевиков, которые самовольно покинули части. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС .

По его данным, число дезертировавших военных выросло до 70-80 тысяч.

«Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», — отметил собеседник издания.

Общее число боевиков, покинувших части, с начала года в республике составляет более 250 тысяч человек.

Ранее руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо рассказала, что украинская сторона вернула Колумбии останки только двух наемников. По ее словам, местонахождение остальных погибших боевиков неизвестно.

Мендиганьо уточнила, что всего в республике без вести пропали 300 наемников из Колумбии. Из трех обнаруженных тел на родину репатриировали два, останки еще одного человека не удалось транспортировать из-за бюрократических проблем.