Из пожара в панораме Севастополя спасли 10 больших фрагментов полотна

Десять фрагментов монументального полотна Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» удалось вынести из горящего здания. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, его процитировал ТАСС .

По его словам, спасены приблизительно 10 кусков размером 5 на 3 метра. Их отправили в безопасное место.

«Они рвались хаотично, доставались из огня и воды», — поделился Смородкин.

Сейчас в здании работают сотрудники музея. Они выяснили, что предметный план панорамы, создающий трехмерность, также частично уцелел.

Журналистам показали два небольших обожженных фрагмента полотна.

Пожар в музее, вызванный атакой беспилотника ВСУ, продлился 29 часов.

Панорама представляла собой живописное полотно длиной 115 метров и высотой 14, перед которым находились предметы, в том числе подлинные артефакты времен Крымской войны. Вместе они создавали трехмерную впечатляющую композицию.