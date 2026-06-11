Почти 30 часов тушили горящую панораму в Севастополе

Тушение пожара в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» заняло в общей сложности 29 часов. Об этом сообщил в «Максе» директор музея Михаил Смородкин.

По его словам, часть фрагментов полотна удалось спасти, теперь их ждет инвентаризация.

«Для нас важно сохранить все, что удалось уберечь, и обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда», — подчеркнул Смородкин.

Он поблагодарил сотрудников экстренных служб за профессионализм.

Пожар начался в ночь на среду после атаки украинских беспилотников. Кумулятивный заряд прожег медную кровлю. Из сотрудников музея никто не пострадал, но полотно, восстановленное после Великой Отечественной войны, полностью выгорело.

При этом все материалы музея сохранились в оцифрованном виде. Уцелели и фрагменты исторического полотна Франца Рубо. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что панораму удастся воссоздать.