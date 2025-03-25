Из курского приграничья эвакуировали более 600 мирных жителей
Хинштейн: число эвакуированных жителей из курского приграничья достигло 606
Количество эвакуированных мирных жителей из курского приграничья достигло 606. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей. Масштабная работа по эвакуации наших людей из освобожденных населенных пунктов развернута с 12 марта», — заявил он.
По словам врио главы региона, в пунктах временного размещения сейчас живут 246 эвакуированных, 360 человек поселились у родных и близких.
Он отметил, что с людьми работают врачи, психологи, социальные и юридические службы. Жителям предоставили все необходимое.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ.
Он отметил, что действия ВС России принесли серьезные результаты: солдаты вернули контроль над всеми населенными пунктами и уничтожили большое количество живой силы противника.