Из курского приграничья эвакуировали более 600 мирных жителей

Количество эвакуированных мирных жителей из курского приграничья достигло 606. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей. Масштабная работа по эвакуации наших людей из освобожденных населенных пунктов развернута с 12 марта», — заявил он.

По словам врио главы региона, в пунктах временного размещения сейчас живут 246 эвакуированных, 360 человек поселились у родных и близких.

Он отметил, что с людьми работают врачи, психологи, социальные и юридические службы. Жителям предоставили все необходимое.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ.

Он отметил, что действия ВС России принесли серьезные результаты: солдаты вернули контроль над всеми населенными пунктами и уничтожили большое количество живой силы противника.