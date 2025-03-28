Итоги работы призывной комиссии подвели в Богородском округе

Заседание по итогам призывной кампании 2024 года прошло в Ногинске в Центре культуры имени Калиниченко. План осеннего призыва прошлого года был выполнен на 108%.

Более двухсот человек были отправлены на службу в вооруженные силы в конце минувшего года. Работу округа высоко оценили в Московской области.

«Всегда четко и своевременно разрешали возникающие проблемы в организации призыва. Ни одного срыва со стороны администрации, совета депутатов не было. Это касается и выделения техники, и дополнительных специалистов по оказанию помощи на призыв, и четкого оказания медицинского освидетельствования граждан», — рассказал советник главы Богородского городского округа Александр Искоростинский.

Уже началась подготовка к весеннему призыву. Планируется направить на военную службу 140 человек.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.