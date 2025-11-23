Безвозвратные потери ВСУ уже превысили 500 тысяч человек. Об этом в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» сообщил член комитета Верховной рады по национальной безопасности Вадим Ивченко.

«У нас больше 500 тысяч убитых, столько же раненых», — признал парламентарий.

У депутата уточнили, действительно ли он уверен в озвученных цифрах.

«Это образно. Я думаю, цифры могут быть больше», — ответил он.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отмечал, что потери украинской армии превысили 1,7 миллиона человек убитыми и ранеными. По его словам, именно этот фактор стал причиной массового дезертирства боевиков ВСУ.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина не сможет сохранить оставшиеся части Донбасса под своим контролем и лишится их уже в ближайшее время. По его словам, настало время для подписания мирного плана об урегулировании конфликта.