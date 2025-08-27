Италия предложила способ обойти запрет на вступление Украины в НАТО

Премьер Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии, аналогичные пятой статье Устава НАТО, но без фактического вступления страны в альянс. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera .

«Безопасность Украины — неоспоримое условие на пути к миру», — подчеркнула Мелони.

Она добавила, что гордится такой идеей.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не вступит в НАТО.Тот же тезис он выдвинул и в социальной сети Truth Social, добавив, что страна не сможет вернуть Крым.

Газета Financial Times писала, что западные страны по окончании конфликта планируют создать на Украине три линии обороны. В демилитаризованной зоне будут работать миротворцы из третьей страны, которую согласуют обе стороны конфликта.