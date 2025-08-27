Западные страны захотели создать три линии обороны на Украине

FT: после завершения конфликта Запад создаст на Украине три линии обороны

Страны Запада изучают возможность создания по меньшей мере трех «линий обороны» в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Западные страны составили примерный план, которым предусмотрено создание демилитаризованной зоны, патрулируемой нейтральными миротворцами из третьей страны, по согласованию Украины и России», — отметили в материале.

Согласно этому плану, защитой украинской границы будут заниматься солдаты ВСУ, вооруженные НАТО. При этом европейские «силы сдерживания» расположат намного дальше как «третью линию обороны».

Источник газеты заявил, что этот вопрос обсуждали 18 августа на встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский и первые лица стран Евросоюза.

Ранее Зеленский потребовал включить пункт о присутствии иностранных войск на Украине в гарантии безопасности. Он назвал главной гарантией безопасности для Украины собственную сильную армию.