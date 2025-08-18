Трамп шокировал Зеленского заявлением о НАТО

Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не станет членом НАТО.

Еще перед приездом Зеленского 18 августа Трамп выступал с аналогичными заявлениями. Он указал, что президент Украины может завершить конфликт с Россией почти немедленно, «если захочет».

Никакого возвращения Крыма <… > и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Переговоры Зеленского и Трампа идут в Белом доме. Позднее к ним присоединятся европейские лидеры — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорда Мелони и генсек НАТО Рютте.