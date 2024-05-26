Италия не поддержала удары ВСУ западным оружием вглубь России

Глава итальянского МИД и вице-премьер страны Антонио Таяни выступил против использования западного оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщило агентство Adnkronos .

«Выбор Киева — это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», — заявил дипломат.

Таким образом итальянский чиновник прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего союзников по блоку снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по объектам на территории РФ.

Таяни напомнил, что хоть Италия и является членом НАТО, но все решения в альянсе принимаются коллегиально.

Аналогичного мнения придерживается и его коллега. Министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини отметил, что Италия ни с кем не воюет, а он сам не хочет, чтобы его дети росли в страхе перед третьей мировой войной. Украине достаточно и того, что ей оказывают военную помощь.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа оценил заявление генсека альянса как подсудные, отметив, что Столтенберг толкает мир к катастрофе.