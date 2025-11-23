Истребитель Су-30СМ2 первым в мире уничтожил американский ЗРК Patriot
MWM: Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, уничтожившим систему ПВО Patriot
Российский истребитель четвертого поколения Су-30СМ2 стал первым в мире боевым самолетом, уничтожившим американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
Обозреватели указали, что истребители этого типа успешно применяют против переданных ВСУ Patriot.
«Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым истребителем, который уничтожил западную систему ПВО большой дальности», — заявили авторы статьи.
Для уничтожения установок «сушки» оснастили ракетами Х-31П с высокой скоростью и небольшой массой, поэтому каждый самолет способен нести до шести таких ракет.
«Оптимизация истребительного парка помогла противостоять новым системам ПВО большой дальности и может ускорить разрушение общей системы противовоздушной обороны Украины», — подытожили в MWM.
Ранее появилось видео испытаний необычных бетонобойных бомб для Су-30СМ2.