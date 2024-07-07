Появилось видео испытаний необычных бетонобойных бомб для Су-30СМ2

ВС России испытали новые Су-30СМ2 с бетонобойными бомбами в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Испытания бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2, попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Судя по записи, бомбы сначала плавно спускаются на парашютах, затем отделяются и резко устремляются к цели. При этом боеприпасы сначала «вгрызаются» в землю и взрываются только через несколько секунд.

Главный конструктор программы Су-30 Олег Панков рассказал, что истребитель оснастили радаром с увеличенной почти в два раза дальностью обнаружения.

«На нем применили интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Россия, на нем применяется», — отметил он.

По словам Панкова, одна из воинских частей смогла уже через три дня поразить американскую систему ПВО Patriot с помощью новых истребителей.

В декабре Минобороны получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Новая техника успешно прошла летные испытания.

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