Используемый для ударов по Белгороду аэродром атаковали на Украине | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 07:23 Используемый для ударов по Белгороду аэродром атаковали на Украине Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали военный аэродром ВСУ в Миргороде РИА «Новости»

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Российские войска вечером 12 мая нанесли удары по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области. Вооруженные силы Украины использовали воздушную гавань для вылетов, связанных с ударами по Белгороду и городам Донбасса, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

По его информации, два взрыва прогремели поздно вечером. Первый удар нанесли в 20:40 по военному аэродрому на юго-востоке Миргорода. Сергей Лебедев сообщил, что этот хаб использовала 831-я бригада тактической авиации ВСУ в качестве «аэродрома подскока» при нанесении ударов по Белгороду и Донбассу.

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«Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной», — сказал подпольщик.

В Харьковской области российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта. Минобороны России сообщило об освобождении Олейникова, Красного, Мороховца и Гатища.