Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 03:35 Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, пострадавших нет РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

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Гладков добавил, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки украинских боевиков в Белгородском районе снаряд упал в селе Черемошное. В результате его прямого попадания были полностью разрушены жилой дом, баня и гараж.

В это время в доме находились три человека, но все они отделались небольшими ссадинами и царапинами. От госпитализации отказались, их отвезли к родственникам.

Также на территории села выбило окна, посекло фасады, заборы и кровли в пяти частных жилых домах. Повреждения получили три автомобиля.

В селе Устинка загорелась сухая трава, но ее быстро потушили.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Днем проведут обход территории, добавил Гладков.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ необходимо создать санитарную зону более 70 километров.