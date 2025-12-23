«Искры как в бенгальских огнях». Россия ударила по Бурштынской ТЭЦ под Ивано-Франковском

Вооруженные силы России ударили по Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

«Прилеты в направлении Бурштынской ТЭЦ на юге от города. Там много открытых распределительных устройств. Пишут, что искры как в бенгальских огнях», — написал он.

По словам подпольщика, в Бурштыне зафиксировали прилеты БПЛА «Герань». Он не исключил, что потом в ход пойдут ракеты.

«На данный момент только снопы искр освещают большой кусок области», — добавил Лебедев.

В ночь на 23 декабря ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам в центральной и западной части Украины. Для атаки армия использовала дроны и ракеты.