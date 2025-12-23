Работают Х-101 и «Калибры»: авиация и флот России отключают Центральную и Западную Украину

Авиация и флот России ударили Х-101 и «Калибрами» по энергетике Украины

Массированный комбинированный удар ракетами и БПЛА нанесли ВС России по объектам энергетики в центральной и западной части Украины. Об этом сообщает «Военная хроника» .

По информации Telegram-канала, в основном «летит в центральный энергетический узел в Киеве и Ровно».

«Авиация и флот РФ работают ракетами Х-101 и „Калибр“», — уточнили источники «ВХ».

Местные СМИ уже написали о серии мощных взрывов в Ровно. Также прилеты были в Сумской области. Там фиксируют перебои со светом, жалуются в местных группах.

Помимо этого, появились сообщения о «взрывах баллистики» в Одессе. Они прогремели около семи часов утра.

UPD: по данным на 08:03, первая часть ракет и дронов поразили цели в Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях. Сейчас начинается вторая волна, предупредила «Военная хроника».