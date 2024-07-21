Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Минобороны: силы ПВО уничтожили 8 БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Фото: РИА «Новости»

Дежурные системы российской противовоздушной обороны в течение прошлой ночи ликвидировали пять украинских беспилотников над Черным морем и еще три над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

«Попытки киевского режима провести террористические атаки пресекли в течение прошедшей ночи с применением беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО уничтожили пять БПЛА в акватории Черного моря, а также три — над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Украинские боевики практически каждый день пытаются беспилотниками атаковать объекты в центральных и приграничных районах России.  Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Днем ранее рой дронов ВСУ совершил налет на Белгородскую область. Никто из местных жителей не пострадал.

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