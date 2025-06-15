«Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ в ДНР

ВС России расчетом ОТРК «Искандер» ударили по командному пункту Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным министерства, бойцы уничтожили пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка.

Несколько дней назад стало известно, что расчеты российских БПЛА эффективно нарушают логистику украинской армии в Днепропетровской области. Операторы дронов работают по маршрутам движения врага путем засад БПЛА, минирования и свободной охоты.

До этого Минобороны сообщило об ударе по палаточному лагерю ВСУ с помощью ОТРК «Искандер».