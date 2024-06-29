Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона военной техники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В результате удалось уничтожить личный состав украинских войск, топливозаправщики, американские бронетранспортеры М-113 и зенитно-ракетный комплекс «Бук М1».
Также ВСУ лишились грузового автомобильного транспорта и БМП-2.
Минобороны 29 июня сообщило о взятии под контроль поселка Шумы в ДНР. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Днем ранее Вооруженные силы России взяли под контроль Раздоловку. Армия заняла более выгодные рубежи.
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«Искандер» ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ
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